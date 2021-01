A 55 ans, le Français Stéphane Peterhansel (Mini) a remporté le Dakar pour la 14e fois de sa carrière en s'adjugeant, en auto, la 43e édition à l'issue de la 12e et dernière étape, longue de 447 km, dont 200 chronométrés, vendredi entre Al-Ula et Jeddah en Arabie saoudite.

Solide leader au départ de l'étape, avec plus d'un quart d'heure d'avance sur le Qatari Nasser Al-Attiyah (Overdrive Toyota), Stéphane Peterhansel, avec son co-pilote et compatriote Edouard Boulanger, a géré son avantage ne concédant que 40 secondes à Al-Attiyah, lui même à 2 minutes et 13 secondes de l'Espagnol Carlos Sainz (Mini). Quatre voitures sont arrivées à Jeddah.

Stéphane Peterhansel a remporté six fois le Dakar en Afrique entre 1991 à 1998 en moto (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998). En voiture, il s'est imposé ensuite à sept autres reprises (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 et 2017), trois encore en Afrique et quatre en Amérique du Sud. Il ajoute ainsi un 14e titre, sur un troisième continent.