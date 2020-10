Entretien avec le G.O du double tour d’horloge ardennais.



A la barre des 24 Heures de Spa-Francorchamps depuis 2001, Stéphane Ratel peut souffler : malgré les prévisions les plus alarmistes de certains, le double tour d’horloge ardennais pourra bien avoir lieu, non sans mesures strictes. A l’occasion de sa conférence de presse annuel, nous avons fait le point avec ce grand passionné qui fait la pluie et le beau temps sur le Grand Tourisme depuis près de 30 ans.

Stéphane, soulagé que le week-end des 24 heures puisse bel et bien avoir lieu ?

« C’est effectivement un soulagement car, il y a quelques jours, nous étions encore très inquiets. Maintenant, le fait que nous ayons annoncé suffisamment tôt que les 24 heures se tiennent à huis clos nous a sauvés. J’étais partisan d’attendre jusqu’au dernier moment, avec un principe de bulles de spectateurs éparpillées autour du circuit. Laurent Gaudin, le General Manager de l’événement, a néanmoins poussé pour que nous indiquions clairement que le public était non-admis. Si nous avions suivi ma pensée, nous aurions été contraints à l’annulation. »