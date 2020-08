Alors Stoffel, cette saison de Formula E s'est terminée par un feu d'artifice à Berlin avec la dernière pole, la victoire et la 2e place du championnat. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir ?

"Ma première victoire dans la catégorie assurément. Pour la 2e place du championnat, je savais que c'était possible, mais cela ne dépendait pas de moi seulement. Je devais gagner mais voir aussi ce que faisaient les autres. D'ailleurs, j'ignorais que j'étais vice-champion jusqu'au podium."

Maintenant, l'objectif pour 2021 ne peut être que le titre avec Mercedes en Formula E ?

"Oui clairement, chez les pilotes et les constructeurs. Mais ce ne sera pas simple car ce championnat est très compétitif. Il y a quinze pilotes qui peuvent l'emporter au moins. Un jour vous êtes en pole et le lendemain vous pouvez vous retrouver vingtième. A la régulière, DS Techeetah et Antonio Felix Da Costa étaient intouchables cette année. Le Portugais a fait la saison quasi parfaite. A nous d'élever encore notre niveau pour rivaliser avec eux sur toutes les courses."



(...)