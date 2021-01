On vous disait ce matin dans votre quotidien préféré que nous avions vu dans notre boule de cristal que Stoffel Vandoorne disputerait en juin les 24H du Mans pour la seconde fois. Et nous ne nous sommes pas trompés ! C'est la très bonne nouvelle de ce début d'année confirmée par son manager italien. Afin d'accumuler de l'expérience en endurance pour être un candidat idéal pour un volant officiel en LMDh dans le futur, Stoffel Vandoorne va disputer la saison 2021 du championnat du monde d'endurance, le WEC passant par Francorchamps début mai.

Le Belge comptant jusqu'ici deux participations et deux podiums en LMP1 (Spa et Le Mans 2019) combinera ce programme avec la Formula E pour le compte de Mercedes. Ce programme a pu être monté grâce au concours de son partenaire Sean Gelael, pilote de F2. Depuis quelques années, Stoffel est sponsorisé par Kentucky Fried Chicken (KFC) dont le patron pour l'Indonésie n'est autre que le papa Gelael. Sean Gelael et Stoffel Vandoorne seront épaulés par l'ex-pilote de F3 et de DTM Tom Blomqvist, fils de l'ex-champion du monde des rallyes.

L'équipe sera Jota Sport comptant déjà deux victoires et neuf podiums de catégorie. Ce redoutable trio disposera d'une Oreca-Gibson LMP2. La première épreuve est prévue mi-mars à Sebring.