Le pilote Mercedes est passé au Salon pour rencontrer le public belge.

Mercedes a suivi notre conseil et investi dans deux autocollants Stoffel Vandoorne et deux petits drapeaux belges collés aujourd’hui sur la show car Formula E trônant sur leur stand du Salon de l’Auto de Bruxelles pour la visite, ce lundi, de notre compatriote. Avec peu de promo et un jour de semaine où l’on se bousculait forcément moins dans les allées que le week-end dernier, une centaine de fans est venue pour recevoir une signature et surtout faire un selfie avec notre ex-pilote de F1.



Très détendu, notre meilleur ambassadeur sur circuit a répondu à quelques questions à la veille de son départ pour le Chili et le deuxième e-Prix de la saison. "On a continué à travaillé et à évoluer même si cela ne se verra pas forcément dans le résultat samedi prochain", a déclaré le Néerlandophone prudent dans ses pronostics. "Le niveau est très relevé, Mercedes découvre, un podium au championnat sera difficile, mais je vise une première victoire pour la deuxième partie de saison." Et, contrairement à son "voisin" à Monaco Thierry Neuville, Stoffel va aussi rouler en électrique "à la ville". "Je vais bientôt recevoir ma Smart électrique de fonction. Je constate aussi que le Salon de l’auto a bien changé et qu’il y a de plus en plus de véhicules électriques sur tous les stands."