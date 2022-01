C'est un bien triste scoop. Contrairement à ce qui était attendu par la grande majorité, Stoffel Vandoorne ne disputera pas la saison de WEC avec l'écurie belge WRT.explique notre compatriote depuis Jeddah où il prépare la première manche de la Formula E avec Mercedes.

Ce n'est donc pas encore cette année qu'un Belge roulera en proto chez WRT. Mais y a-t-il une chance de voir Stoffel rebondir dans une autre écurie? "Non car les baquets sont payants. Il faut amener beaucoup d'argent, que je n'ai pas, pour rouler en LMP2. Avec Sean, c'était facile. Il paie toute la voiture. On regarde juste éventuellement pour essayer de faire les 24H du Mans si une bonne opportunité se présente, mais cela paraît compliqué et je n'ai absolument rien pour l'instant. Il est donc fort probable que je vais me contenter de mon programme avec Mercedes en Formula E et aussi mon job dans le simulateur pour la F1."

Pas le meilleur plan pour préparer l'avenir vu que l'on sait que ce sera la dernière saison de Mercedes en Formula E (seul constructeur à ne pas aller en LMDh) et que les constructeurs arrivant en LMDh seront plutôt tentés de choisir des pilotes en vue dans les championnats d'endurance, déjà liés à leur marque ou dans leur filière voire descendant juste de la F1.