Lauréat il y a deux semaines chez lui, dans les rues de Monaco, Stoffel Vandoorne aborde le double rendez-vous de Berlin, ces samedi et dimanche, en tête du championnat de Formula E. Le pilote Mercedes compte 81 unités contre 75 à Jean-Éric Vergne, 72 à Mitch Evans et 71 à Robin Frijns.

Stoffel, c’est la troisième fois déjà que vous vous retrouvez en tête de la Formule électrique. Cela a-t-il plus de valeur aujourd’hui avec le nouveau système de qualification?

"J’estime que oui. Même si les choses peuvent toujours changer très vite en Formula E, il y a plus de stabilité avec les qualifs où les leaders du championnat ne sont plus systématiquement handicapés. On retrouve une certaine hiérarchie avec toujours les mêmes pilotes dans le top 10. Lorsque vous perdez des gros points, vous n’avez plus la garantie de pouvoir vous refaire lors de la suivante. Dès lors, le peloton est plus calme, il y a moins d’accrochages."

(...)