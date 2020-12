Et, vu la déception de la fin de saison de notre pilote de WRC, le titre de "Driver of the Year" est revenu cette année à Stoffel Vandoorne, vice-champion en Formula E avec une victoire sur l'aéroport de Berlin. Pas sûr que si le Rallye Monte-Carlo remporté pour la première fois par Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul avait clôturé la saison, le verdict aurait été le même... Bravo cependant à Stoffel couronné "meilleur ambassadeur" pour la quatrième fois.

Le team Audi WRT a logiquement été élu «Meilleure équipe belge» pour la sixième fois en une dizaine d'années, tandis que le titre de "Rookie" a été attribué à Nicolas Baert, troisième du championnat d'Europe TCR pour sa première année à cet échelon après une saison en monoplace.

Enfin, grâce à son équipier Louis Louka, licencié belge, Grégoire Munster (licencié luxembourgeois), vice-champion d'Europe Junior en rallye, a eu droit à un passage de deux secondes.

Quelques belles images et trois beaux reportages ne remplaceront, hélas, pas le grand rendez-vous de fin d'année du Heysel. Mais c'est mieux que rien en cette période de pandémie où tout rassemblement était interdit. N'empêche, même si elle fut courte, l'année 2020 aura été riche en performances pour le sport automobile belge. Bravo à tous. Et gageons qu'il y a encore moyen de faire mieux en 2021.