Vainqueur samedi dernier dans les rues de Monaco et leader du championnat de Formula E, Stoffel Vandoorne sait déjà depuis un petit temps qu'il va devoir trouver un remplaçant à Mercedes qui a déjà annoncé l'arrêt de son programme électrique à la fin de cette saison.

Mais alors que les fans espéraient le revoir plutôt dans de vraies voitures de course, avec des moteurs thermiques qui font du bruit, sur des vrais circuits, le Belge de Monaco aurait décidé de donner la priorité à la Gen3, la troisième génération des Formule E, plus puissantes et forcément plus rapides.