MissionH24 renforce son potentiel en s’attachant les services du Belge Stoffel Vandoorne pour la saison 2021. Stoffel rejoint le Français Norman Nato au sein du programme qui prépare l’arrivée d’une catégorie électrique-hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024.

Grâce à ce duo de pilotes de nouvelle génération, très rapides, habitués des monoplaces et des prototypes à propulsion hybride ou 100% électrique au plus haut niveau, MissionH24 va pouvoir accélérer son développement de performance et accentuer le rythme de ses essais privés.

L’écurie H24Racing, qui exploite les prototypes de MissionH24 en essais et en compétition, attend beaucoup de ces deux pilotes au palmarès déjà brillant, très appréciés des ingénieurs pour la qualité de leur approche technique du réglage et du développement. Adversaires à leurs débuts en monoplace (en F4), Stoffel et Norman se connaissent très bien et s’apprécient au point de s’entraîner régulièrement ensemble en karting et de partager leur programme de préparation physique. Ils seront pour la première fois équipiers pour débuter dans quelques semaines le calendrier d’essais privés 2021 de MissionH24 en faisant faire ses premiers tours de roues à la nouvelle H24.

Conçue autour du groupe motopropulseur réalisé par GreenGT, la H24 a été présentée le 18 septembre 2020 lors de la conférence de presse des 24 Heures du Mans. Elle succède à la LMPH2G, premier prototype à propulsion électrique-hydrogène du programme MissionH24, arrivée en bout de potentiel après deux années de développement et de premiers engagements en compétition.

Norman et Stoffel assureront le plus souvent possible ensemble le développement de cette nouvelle voiture.

MissionH24 et H24Racing annonceront prochainement les noms de deux autres pilotes formant l’équipage qui participera aux manches de la Michelin Le Mans Cup 2021 au volant de la H24.





Jean-Michel Bouresche (Responsables des Opération de MissionH24, Team Principal de H24Racing)

« Stoffel Vandoorne et Norman Nato constituent le duo dont nous avions besoin pour accentuer le développement de performance de nos prototypes à propulsion électrique-hydrogène. Ils sont parmi les pilotes les plus rapides du monde en circuit. Ce sont également des garçons qui aiment travailler en équipe, avec les techniciens. Nous savons donc que, grâce à eux, nous serons en permanence aux limites de ce que peut livrer la voiture. Un prototype de course, une équipe, un programme, ne progressent que lorsqu’ils sont tirés vers le haut par les meilleurs éléments, d’un bout à l’autre de la chaîne. Les ultimes maillons de cette chaîne sont les pilotes. Stoffel et Norman nous apportent, à la fois, leur intelligence de la performance et leur expérience des véhicules de course de nouvelle génération -en particulier la Formula E. Je suis très heureux que, en plus de leurs programmes sportifs déjà très denses, ils aient accepté l’un et l’autre d’être nos deux pilotes d’essais de référence. »

Stoffel Vandoorne

« Je suis très heureux de rejoindre MissionH24 et l’équipe H24Racing et je remercie Jean-Michel Bouresche de m’avoir sollicité. J’ai plusieurs raisons d’être enthousiaste : d’abord, participer à ce programme novateur qui construit l’un de futurs du sport automobile est une chance pour un pilote passionné d’innovations comme moi. Ensuite, savoir que je vais travailler en compagnie de mon copain Norman Nato est un grand plaisir : amis en dehors de la piste, nous avons été adversaires mais jamais équipiers. Nous voilà enfin réunis autour du même projet sur lequel il a commencé, lui, à œuvrer depuis deux ans : rendre la propulsion électrique-hydrogène compétitive en Endurance. C’est un défi sportif et technologique comme je les aime. Je suis impatient de m’installer au volant du nouveau prototype H24 ! »