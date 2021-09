Qui sera l'heureux 3e élu? Rien n'est encore décidé, mais Zak Brown a déclaré que "Stoffel Vandoorne est un très bon pilote et est clairement considéré pour ce volant que l'on souhaite attribuer pour cinq ans."





Le Belge toujours sous contrat avec Mercedes en 2022 pour la Formula E est-il intéressé par la monoplace américaine? Selon son manager Alessandro Alunni Bravi, la réponse est évidemment positive: "Il y a plusieurs options pour 2023," indique le manager italien. "La Formula E, le WEC avec un constructeur, mais aussi l'Indy Car. Nous laisserons bien sûr la priorité à Mercedes s'ils veulent nous proposer un programme sportif, mais si ce n'est pas le cas, la piste américaine est à étudier sérieusement. Stoffel a gardé de très bons contacts avec McLaren et Zak Brown. L'Indy Car a changé de génération et l'on a récemment vu que des pilotes venus d'Europe comme Marcus Ericsson, Alex Palou et plus récemment Romain Grosjean pouvaient d'emblée jouer devant. Stoffel a les capacités pour se battre pour la victoire dans tous les championnats et certainement aussi en Indy où l'on a également d'autres contacts. Donc oui, si Mercedes n'a rien à nous proposer et que McLaren lui fait une proposition, Stoffel serait très content de participer à l'Indy Car 2023."

Stoffel Vandoorne était ce week-end à Laguna Seca pour assister à l'épreuve d'Indy Car. Patron de McLaren, Zak Brown y était également et a confirmé qu'une troisième voiture McLaren engagée par Andretti-Ganassi serait engagée, avec le soutien de Arrow, en 2023 voire dès la deuxième partie de saison aux côtés des deux voitures déjà attribuées à Pato O Ward et Félix Rosenqvist.