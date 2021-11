"Nous connaissons très bien Stoffel et il est sur notre courte liste," avait déclaré le boss américain qui vient d'offrir un test à un autre pilote ex-F1, l'expérimenté Nico Hulkenberg. A priori, cela devrait se jouer entre l'Allemand et notre compatriote qui a l'avantage de mieux connaître McLaren et son patron. Un test d'évaluation, pour voir comment Stoff s'adapte à la F1 américaine, est programmé en décembre. La date et le circuit sont connus, mais rien ne peut encore être dévoilé. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Mais avec le WEC (toujours avec Jota et Sean Gelael en 2022 sans doute), la Formula E avec Mercedes, son rôle de pilote de simulateur Mercedes F1 et d'essais du proto à hydrogène H24, Stoffel aura encore de quoi s'occuper l'an prochain et dans le futur...

Ce n'est pas une surprise. Zak Brown avait déjà annoncé il y a quelques semaines, après avoir rencontré le pilote belge à Laguna Seca, qu'il considérait Stoffel Vandoorne comme une bonne option pour le volant de la 3e monoplace qu'il compte engager en Indy Car à partir de 2023 avec sans doute déjà une sélection de courses fin 2022, une fois la saison de Formula E terminée... Actuellement, l'équipe de Woking aligne les monoplaces de Pato O Ward et Felix Rosenqvist sous la bannière Arrow via une collaboration avec Andretti Racing.