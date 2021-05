Bertrand Baguette n'aura pas mis longtemps à faire triompher les nouvelles couleurs de sa Honda NSX-GT engagée par le Real Racing. Le Verviétois et son équipier Koudai Tsukakoshi ont décroché la victoire lors des 500km de Fuji, deuxième manche de la saison 2021 du Super GT nippon qui avait lieu ce mardi dans le cadre de la Golden Week (semaine de 4 jours fériés dans l'Archipel). Le duo belge-japonais a profité habilement des ennuis de plusieurs de ses rivaux tout en bénéficiant d'un beau coup stratégique pour décrocher la timbale sur les terres de Toyota.

L'affaire était pourtant mal embarquée pour "BB" seulement qualifié 11ème tandis que Toyota s'offrait la Pole Position avec la Supra n°19 Wedsport Bandoh de Miyata-Kunimoto. Si son équipier ne parvenait pas à remonter dans la hiérarchie, tout s'est joué quand la Honda rouge s'arrêtait in extremis à son stand avant la fermeture de la pitlane, les concurrents du Super GT ne pouvant pas rentrer au box sous régime de neutralisation. Si Koudai Tsukakoshi ne pouvait pas résister à la Toyota TOM'S de Sekuguchi-Tsuboi et la Honda ARTA de Fukuzumi-Nojiri, l'abandon de la Supra n°36 et de la NSX n°8 permettait à la NSX n°17 de récupérer la tête des opérations.

Tsukakoshi-san allait par la suite contrôler le retour de la Toyota Eneos de Yamashita-Oshima pour cueillir la première victoire de la saison du duo qu'il forme avec Bertrand. Leur victoire permet à Honda de renouer avec le succès aux 500km de Fuji, une des courses les plus convoitées du championnat. La firme au H attendait ce moment depuis 21 ans (Victoire d'une NSX Dome pilotée par Juichi Wakisaka et Katsumoto Kaneishi, l'actuel patron de Baguette chez Real Racing) ! Le podium est complété par Yamashita-Oshima (Toyota Supra n°14 Eneos Rookie) et Hirakawa-Sakaguchi (Toyota Supra n°37 TOM'S).

Après avoir décroché un Top 5 lors de la manche inaugurale de la saison à Okayama, Baguette et Tsukakoshi sont deuxièmes du classement provisoire avec 26 points inscrits contre 35 pour Yamashita-Oshima. Troisième manche à "Hondaland", sur le circuit de Suzuka, le week-end du 30 mai.