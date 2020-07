Après la F1, la F2, la F3, la Porsche Supercup et l'Eurocup Formula Renault, c'est au tour ce week-end du Super GT (avec Bertrand Baguette chez Honda) de reprendre à Fuji, mais aussi des championnats d'Endurance European Le Mans Series et Michelin Le Mans débutant leur saison au Castellet.

Malgré la crise Covid-19, un plateau quasi complet de 36 voitures est présent au Paul Ricard avec 15 LMP2, 12 LMP3 et le reste de GT avec un Belge, Alessio Picariello, aux commandes d'une Porsche du team Proton.

A noter que l'on ignore encore si l'Oreca « féminine » du team Richard Mille pourra être présente après le gros crash dont a été victime Katerine Legge mardi dernier. Sophia Floersch indisponible pour cause de concurrence avec la F3, il ne reste plus que Tatiana Calderon pour piloter ce proto par ailleurs fort endommagé. Il est donc probable que l'on se dirige vers un forfait et qu'il faudra attendre la manche spadoise, les 7, 8 et 9 août, pour revoir les filles en piste.

Vingt-six bolides sont présents en Michelin Le Mans Cup dont 17 LMP3 trois d'entre eux étant confiés à des compatriotes. Eric De Doncker continue avec la Ligier de sa structure Motorsport98, tandis que les revenants Tom Cloet et Jean Glorieux feront respectivement confiance à Mülhner Motorsport débutant dans la discipline et au team triple champion DKR.

On a constaté lors des essais d'avant-saison tenus en début de semaine, que les protos LMP3 Ligier avaient repris l'avantage sur les anciennes Norma MC30 rebaptisées Duqueine du nom de leur nouveau propriétaire.

Les premiers essais officiels sont prévus aujourd'hui. La course de Michelin Le Mans Cup aura lieu samedi et les 4H du Paul Ricard dimanche.

Toujours concernant Le Mans et l'endurance, on a appris jeudi que les spectateurs autorisés à assister aux prochaines 24 Heures (ceux qui possédaient déjà un billet avant la fin juin) seront répartis en différents villages de 5000 personnes (chaque village étant lié à une partie du circuit) avec port du masque obligatoire pour tous. Pas question cette année vu les circonstances sanitaires de faire le tour du circuit ni d'assister aux opérations de contrôles techniques, le paddock n'étant ouvert au public qu'à partir du jeudi.