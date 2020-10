Ce Grand Prix d’Aragon restera comme un moment clé de la saison tant il aura été riche en surprises et en rebondissements, mieux, il pourrait être celui qui aura décidé de l’issue du championnat. Au départ on y attendait Maverick Viñales qui avait promis de tout donner pour effacer ses 18 points de retard sur Quartararo. On y attendait aussi le Français, auteur de la pole position qui avait une opportunité d’accentuer son avance, mais les pilotes Suzuki ont brouillé les cartes et remporté toute la mise. La plus grosse pour Joan Mir.