Pour la 20ème édition de leur rallye fétiche, les organisateurs de l'Hemicuda sont pour le moins gâtés. Craig Breen et Ott Tänak devaient faire office de guest stars au South Belgian Rally avec leurs Hyundai i20 WRC officielles. Mads Ostberg devait aussi être de la partie sur une Citroën C3 R5. Malheureusement, suite à la décision de DG Sport et des autorités de Vresse-sur-Semois en raison de la recrudescence de Covid-19 dans la région, la participation des trois cocos en province du Luxembourg est tombée.

Cela ne signifie pas pour autant que l'Estonien, l'Irlandais et le Norvégien se tourneront les pouces ce week-end puisqu'ils affronteront les Toyota boys Sébastien Ogier et Elfyn Evans lors de l'Hemicuda Rally qui a lieu ce dimanche ! L'épreuve flandrienne, qui servira de préparation à tout ce beau monde pour Ypres-Spa, est maintenue après que le gouverneur ait donné son feu vert. Plus que trois fois dormir et le champion WRC 2020 ainsi que d'autres acteurs de talent du Mondial se produiront à Koekelare. Il faut se pincer pour réaliser !