Nicolas Baert a brillé de mille feux lors de la Course 1 du TCR Europe sur le circuit de Zolder. Très en verve depuis le début du week-end, le jeune Waterlootois, passé en voitures de tourisme après une saison en Formule 4 espagnole, avait déjà marqué les esprits en signant la pole position devant des cadors des bolides à essuie-glace comme Mat'o Homola, Mehdi Bennani ou Pepe Oriola.

Le pilote de l'Audi RS3 LMS n°8 allait transformer l'essai samedi après-midi. S'il se faisait doubler par Mat'o Homola (Hyundai i30 BRC) à l'extinction des feux, Baert récupérait son bien quelques hectomètres plus loin. Il n'allait plus jamais le lâcher. Malgré plusieurs neutralisations, Nicolas parvenait à distancer à chaque fois ses rivaux directs pour cueillir sa première victoire en TCR Europe à sa troisième tentative. Un succès d'autant plus émouvant que Baert pilote pour l'équipe Comtoyou Racing dirigée par son papa Jean-Michel, le héros du jour étant porté en triomphe à la descente de sa monture.

Le podium du jour était complété par Mike Halder (Honda Civic Type-R Fügel) et Mat'o Homola. Les autres voitures du Comtoyou Racing ont eu moins de réussite. Sami Taoufik a terminé 11ème tandis que Mehdi Bennani, en lice pour un Top 5, a abandonné sur problème mécanique.