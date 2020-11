Comtoyou Racing se souviendra longtemps de cette finale 2020 du TCR Europe sur le circuit de Jarama en Espagne. Déjà assurée du titre chez les équipes à l'issue de la course 1 remportée par Mikel Azcona (Cupra), l'écurie de Jean-Michel Baert et Français Verbist voyait son pilote le mieux placé, Mehdi Bennani, prendre les rênes du championnat pilotes. Le Marocain a pris la 4ème place à l'issue du premier affrontement et a surtout habilement profité de l'abandon du leader du championnat, l'Allemand Mike Halder (Honda), pour aborder l'ultime course de l'année avec une avance de huit points.

Bennani n'avait plus qu'à assurer quand Halder se mettait à nouveau K.O en tapant en nouveau le rail lors de la course 2. Tandis que le Corse John Filippi empochait la dernière course de l'année, l'ex-pilote de WTCR franchissait l'arrivée à la 2ème place, de quoi offrir la totale à la formation waterlootoise ! Il s'agit des premiers grands titres internationaux de cette formation lancée fin 2015 qui aura répondu présent pendant toute la saison.

Le jeune belge Nicolas Baert complète le bonheur de Comtoyou Racing en terminant 3ème du championnat. Le Brabançon finit meilleur rookie 2020 et aura été la grande révélation de cette saison. A Jarama, l'ex-pilote de F4 a finit aux 8ème et 5ème positions. Pour être complets, citons la 7ème place en course 2 de la Honda Civic Boutsen Ginion Racing pilotée par le Hollandais Tom Coronel.

Au championnat, Bennani comptabilise 285 points contre 257 à Filippi et 244 à Baert. Sami Taoufik, le 3ème pilote Comtoyou Racing, est 12ème avec 157 unités inscrites. Coronel, qui n'a pas disputé toutes les manches, est 16ème.