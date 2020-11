Comtoyou champion, Munster Jr 3e en Hongrie, Baert 3e en TCR Europe.

Malgré le Covid-19, le week-end est chargé en sport automobile et les premiers titres sont tombés ce samedi à Jarama où se disputaient les deux dernières manches du TCR Europe. Avec deux premiers titres à mettre dans l’escarcelle de l’équipe belge Comtoyou Racing. Après ceux en chocolat des pilotes (avec Nicolas Baert) et teams dans l’anecdotique TCR Benelux, l’écurie de Jean-Michel Baert a décroché la couronne des équipes en TCR Europe et surtout celle de champion d’Europe pilotes grâce à Medhi Bennani. Le Marocain dont l’Audi est préparée chez nous est sacré devant John Filippi (vainqueur de la dernière manche après Mikel Azcona le matin) et notre compatriote Nicolas Baert, 5e et 8e ce week-end. C’est la première fois qu’une formation belge est (doublement) couronnée à ce niveau.