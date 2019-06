Il avait déjà démontré de solides prédispositions lors des manches précédentes au Hungaroring et à Hockenheim. Sur ses terres à Spa-Francorchamps, Gilles Magnus a décroché sa toute première victoire en TCR Europe. S'élançant en pole position de la Course 1, l'Anversois a parfaitement géré sa course en dépit d'un Safety Car à l'issue du premier tour et la pression mise par Santiago Urrutia en début de parcours. Magnus offre de surcroît au Comtoyou Racing de Jean-Michel Baert et François Verbist sa toute première victoire dans l'anti-chambre du WTCR.





Le podium est même 100% noir-jaune-rouge puisque WRT prend les deux premiers accessits. L'Uruguayen Santiago Urrutia aura tout donné mais une attaque beaucoup trop optimiste à la Source a quelque peu amenuisé ses chances de victoire. Après un départ pour le moins manqué, Maxime Potty s'est bien rattrapé pour hisser in extremis sa Volkswagen Golf GTI sur la troisième marche du podium, non sans avoir pris le meilleur dans le dernier passage à Stavelot sur la Peugeot 308 DG Sport du Français Aurélien Comte.





Au final, pas moins de quatre voitures engagées par des teams belges occupent les quatre premières places ! Une OPA à laquelle il faut rajouter la 10ème place de la Honda Boutsen Ginion de Tom Coronel. La Course 2 aura lieu ce dimanche à 11h50.