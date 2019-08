Pigiste pour cette épreuve de TCR Germany, le championnat d'Allemagne des voitures de tourisme, sur le circuit du Nürburgring, Thierry Neuville (Hyundai) a rapidement trouvé le rythme en signant la pole position ce samedi matin !

Thierry Neuville est invité par la marque Hyundai à faire une pige ce week-end en TCR Germany, le championnat d'Allemagne des voitures de tourisme, sur le circuit du Nürburgring à bord d'une Hyundai i30 TCR réservée aux personnalités invitées par le constructeur sud-coréen. Pour sa deuxième course sur circuit en carrière, l'actuel 3e du Championnat du monde des rallyes (WRC) s'est rapidement adapté. Déjà le plus rapide le vendredi lors des essais libres, Thierry Neuville a remis ça ce samedi matin en réalisant la pole position ! Disputée en deux parties, la pole position se joue entre les 12 pilotes les plus rapides de la première de deux séances qualificatives. Neuville avait déjà été le plus véloce dans la première séance avant de rééditer sa performance dans la deuxième en signant un chrono de 1:33.808, soit 37 millièmes plus rapide que l'Allemand Max Hesse (Hyundai).

Deux courses sont prévues ce week-end, une première ce samedi à 13h15 et la seconde ce dimanche à 14h40.

Thierry Neuville participe à sa deuxième course sur circuit en carrière, lui qui avait déjà participé aux 25 Heures Be Trophy (ancienne dénomination de la Fun Cup) à Francorchamps en 2013.