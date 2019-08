Thierry Neuville se souviendra longtemps de sa 2ème course en TCR Germany disputée ce dimanche après-midi sur le Nürburgring. S'il n'est pas monté sur le podium, le Saint-Vithois a eu droit à des conditions apocalyptiques où rester en piste relevait du tour de force. Les vannes célestes s'ouvraient après quelques tours seulement, surprenant de nombreux pilotes qui ont visité les bacs à graviers à plus d'une reprise.





Parti depuis la 10ème place, Thierry jouait au yo-yo dans le classement, pointant tantôt au-delà du Top 10, tantôt à la 3ème place. Sur le podium provisoire avant de passer les pneus pluie, il profitait de la Safety Car pour passer par les boxes. Mais les conditions devenaient si exécrables que la direction de course choisissait d'arrêter définitivement la course au 8ème tour, le classement du tour précédent étant repris pour établir le classement final. Thierry est donc classé à la 6ème place finale, non sans s'être hissé parmi les fers de lance du clan Hyundai.





Avec le pataquès provoqué par la pluie, c'est l'équipier de Neuville, Max Hesse, qui est déclaré vainqueur. Le jeune allemand de 18 ans devance Pascal Eberle (Cupra) et Antti Buri (Audi).