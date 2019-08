C'est ce qui s'appelle "laisser sa carte de visite". Invité à effectuer une pige en TCR Germany sur le Nürburgring au volant de la Hyundai i30 N du team Engstler, Thierry Neuville a fait très fort. Notre quadruple vice-champion du monde des rallyes a remporté la 1ère course disputée ce samedi après-midi après être parti depuis la pole position. Le Saint-Vithois conservait son leadership au moment où les feux s'éteignaient et ne le lâchait plus jusqu'à l'arrivée. Et une victoire, une !





C'était la journée de Hyundai puisque Max Hesse décrochait la médaille d'argent devant Julien Apotheloz (Cupra). La course a été interrompue pendant quelques minutes suite à l'incendie de la Honda Civic de Bradley Burns.





La Course 2 aura lieu dimanche à 14h40. Avec le principe de la grille inversée, Neuville, qui avait signé le meilleur temps en Q2, partira depuis la 10ème place.