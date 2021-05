Après des bons débuts au Slovakia Ring, les pilotes Comtoyou Racing ont été complètement impuissats ce samedi au Castellet où les Audi rendaient plus d’une seconde aux Peugeot et Hyundai de pointe.

Sans doute trop pénalisés par la BOP, les RS3 n’ont pu faire que de la figuration face à des 308 et Elantra luttant pour la victoire devant.

Au final, au terme d’une première joute fort bousculée (la deuxième aura lieu ce dimanche) en lever de rideau des 1000 km du Castellet disputées en nocturne (l’arrivée a été jugée à minuit, compte rendu de cette course sur notre site internet), les Peugeot des frères Clairet ont encadré la Hyundai du Sébastien Loeb Racing de Felice Jelmini. Avec la victoire pour Teddy et la dernière marche du podium pour Jimmy.

Tom Coronel sur la première des voitures aux anneaux a profité des abandons des Elantra du champion Mehdi Bennani et de son compatriote Sami Taoufik pour décrocher le point de la dixième place.

Quant à notre unique représentant en TCR Europe, Nicolas Baert, quinzième sur la grille il n’a pu faire mieux que seizième au terme des dix tours de cette première manche, juste derrière son équipier Dusan Borkovic.

On espère sincèrement pour Fred Vervisch et Gilles Magnus que la "Balance de Performances" des Audi sera meilleure le week-end prochain pour les débuts du WTCR, le championnat du monde de la spécialité…

Le circuit Paul Ricard sera aussi le théâtre ce dimanche de deux courses du GT4 Europe. Les qualifications se sont déroulées ce samedi et nos compatriotes Stéphane Lémeret et Antoine Potty, équipiers sur la Toyota Supra CMR, ont signé respectivement les 2e et 4e chronos de leur séance. De quoi augurer deux podiums et peut-être la prise de tête du championnat aujourd’hui.