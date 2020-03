C'était il y a déjà plus de seize ans. Les débuts de la télé-réalité avec, après le "Loft", la Star Academy, l'émission quotidienne de TF1 passionnant des millions de jeunes. Et révélant deux "starlettes": La chanteuse Jennifer et celui avec lequel elle a eu une petite aventure au château truffé de caméras, l'amuseur public, Jean-Pascal. Un pitre à la grande gueule faisant marrer tout le monde.

Amateur de planche, le Basque surfe sur la vague de son succès médiatique. Même s'il n'a pas gagné le télé-crochet, à sa sortie, son disque l'"Agitateur" se vend à plus d'un million d'exemplaires. Il est dans le vent et via l'organisateur de spectacle Didier Defourny qui lui a déjà offert un baptême en Porsche à Francorchamps, nous le contactons pour lui proposer de participer à ce qui sera la dernière édition des Boucles de Spa en version moderne, en 2004. Le garçon n'a pas froid aux yeux et accepte assez rapidement la proposition sans réellement savoir à quoi il s'engage...

(...)