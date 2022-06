Weerts et les Vanthoor pour la victoire, Max Martin devra changer de châssis, Eteki place l'Audi Boutsen au 2ème rang

La deuxième et dernière journée d'essais avant les 24 Heures de Spa programmés les 30 et 31 juillet s'est achevée ce mercredi à 18h00.

Après l'Audi R8 LMS WRT hier avec Charles Weerts le matin puis Dries Vanthoor l'après-midi, ce sont les Porsche qui se sont succédées au sommet de la hiérarchie ce mercredi avec le meilleur temps de la 911 GT3-R KCMG de Laurens Vanthoor le matin (2.17.7 à 3 dixièmes de son frère la veille) puis celle Ema Motorsport de Nasr-Jaminet-Campbell l'après-midi en 2.18.069 sur une piste un peu plus chaude.

Les principaux enseignements de ces deux journées est que les organisateurs et le circuit doivent travailler pour assurer un meilleur respect des limites de la piste, les coupes à gauche et à droite endommageant les à-côtés du circuit.

« On a un mois pour travailler là-dessus, mais je vous promets que des mesures seront prises pour les 24h, » nous assure la cheville ouvrière de SRO Laurent Gaudin. « Mais les teams devraient se taire et ne pas se plaindre car ce sont leurs pilotes qui détruisent la piste et provoquent des crevaisons. »

« Je suis au poste 17 et tout le monde coupe dans la partie verte à Blanchimont, » nous indique un commissaire de piste. « C'est pareil au Raidillon, » rétorque un autre. « Plutôt que de signaler les numéros des voitures qui coupent des quatre roues, il serait plus facile de communiquer les numéros des voitures respectant les limites de la piste, » plaisante un commissaire.

Mais cela ne fait rire personne.

Devant, si Audi et Porsche se sont montrées ces deux jours, les autres n'ont jamais été très loin : « Et se montreront quand ils le décideront, » sourit Vincent Vosse, le patron du team WRT. « C'est chaque année pareil. Certains cachent leur jeu. Et ne le dévoileront qu'en Super Pole voire en début de course. »

Mais Claude Surmont, le responsable belge de la BOP, n'est pas dupe et gageons que personne ne partira avec un avantage réel le 30 juillet.

Cet après-midi, Laurens Vanthoor s'est classé quatrième à 181 millièmes, mais attention sa Porsche KCMG a été deux fois à l'arrêt sur la piste.

La première des Audi WRT, celle de Vanthoor-Weerts-Van der Linde pointait au 8ème rang à 346 millièmes, tandis que celle de Valentino Rossi, aux mains d'un Fred Vervisch ne taquinant pas le chrono, devait se contenter d'un modeste 39ème chrono.

Et quid de l'Aston Martin Vantage de Maxime Martin, notre troisième chance de succès ? Elle n'a pas roulé aujourd'hui. Visiblement les problèmes liés à la sortie de route de Marco Sorensen au Castellet n'ont pas été réglés et un nouveau châssis devra être monté pour la course.

Du côté des Belges, dans les toutes dernières minutes le jeune Français Adam Eteki créait la sensation en hissant l'Audi Boutsen partagée avec Benjamin Lessennes au 2ème rang absolu. Bravo à l'équipe d'Olivier Lainé habituée à se faire remarquer lors de ces journées d'essais.

Douzième position, la troisième en Silver, de l'Audi de Magnus-Baert-Panis-Gazeau ou encore le 30ème rang de la Ferrari des Iron Dames de Sarah Bovy.

En queue de peloton enfin, notons le chrono de 2.21.157, à trois secondes donc, de la Bentley Continental de Stéphane Lémeret et Nigel Bailly avouant que la GT3 britannique était plus compliquée à piloter que sa LMP2 du Mans.