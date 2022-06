Après Dries Vanthoor hier après-midi (le petit Flamand que l'on devrait voir aux 24H de Zolder sur l'Audi GT2 PK Carsport n'est plus au circuit aujourd'hui), c'est son grand frère Laurens qui l'a relayé en tête de la hiérarchie au volant de la Porsche KCMG partagée avec Dennis Olsen et Nick Tandy avec un chrono de 2.17.725 à trois dixièmes de la référence de mardi.

Une autre Porsche, la Allied Racing engagée en Gold Cup de Malykhin-Dorlin-Barker a créé la surprise avec le 2ème temps à 135 millièmes. La confirmation sans doute que les 911 GT3-R sont bien balancées.

Au troisième rang, on retrouve la McLaren 720S de l'écurie Jota confiée au trio Bell-Wilkinson-Kirchhoffer devant la première des Audi, la Car Collection de Haase-Drudi-Ghiotto, ce troisième étant incertain et pouvant être remplacé par un pilote officiel Audi...

En cinquième position, la première des Silver, on retrouve l'Audi Saintéloc de Gazeau-Panis et Nicolas Baert au volant de laquelle Gilles Magnus a été aperçu hier et pourrait bien tôt être confirmé.

Ulysse De Pauw était aussi dans le paddock hier à la recherche d'un volant pour le double tour d'horloge. Le Grézien aurait une touche du côté de Mercedes HRT...

Enfin on attend toujours de connaître le nom du 4e pilote sur la Bentley CMR de Nigel Bailly et Stéphane Lémeret, avant-dernière du classement devant la Lamborghini de Baptiste Moulin. Frédéric Bouvy serait sur le coup, mais à 45.000 euros le volant pour rouler en queue de peloton, les candidats ne se bousculent pas.

On n'a pas chassé le chrono ce matin du côté de WRT avec le 8ème temps à 457 millièmes pour la 32 de Weerts-Van der Linde et le 33ème pour la 46 du "Doctor" continuant à aligner les tours, cette fois avec Frédéric Vervisch comme coach.

Au-delà des coupes flagrantes au Raidillon, on entend aussi beaucoup les pilotes se plaindre de crevaisons. Peut-être en raison du gravier régulièrement ramené sur la piste à la sortie du "Speaker Corner", le virage (avec le raccordement de Stavelot) où "Vale" à encore le plus à aller chercher pour se rapprocher de ses équipiers pilotes officiels Audi.

Les essais en vue des 24H se poursuivent ce mercredi sous le soleil de Francorchamps.