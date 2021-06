Après une journée de mardi aquatique, la météo fut nettement plus clémente pour la 2e et dernière journée de tests en vue des 24 Heures de Spa-Francorchamps. La BMW M6 GT3 n°34 du Walkenhorst Motorsport a réalisé le meilleur temps à l'issue de la session du matin avant d'être relayée par une autre bavaroise l'après-midi. Il s'agit de la fameuse M4 GT3 engagée par l'usine et qui doit faire ses débuts en compétition d'ici quelques jours dans le cadre du VLN avant d'apparaître dans d'autres compétitions GT3 comme le GT World Challenge en 2022.

Le bolide confié à Augusto Farfus, Nick Yelloly et Marco Wittmann a été le seul à tourner sous les 2:18. La béhemme est créditée d'un 2:17.968 et termine avec le meilleur temps absolu de ces deux jours d'essais. Il convient de noter que l'Allemande n'était pas chaussée des pneus Pirelli 2021 et n'est pas encore homologuée. Son chrono est dès lors à prendre avec les réserves d'usage.

Déjà la plus véloce sous la pluie mardi, la Porsche 911 GT3-R n°18 KCMG de Liberati-Imperatori-Burdon est 2e et 1ère voiture "homologuée". La voiture bleue et grise finit à 355 millièmes de la M4. Troisième chrono pour la BMW M6 GT3 n°35 du Walkenhorst Motorsport devant la Mercedes-AMG GT3 n°57 du Winward Racing.

Le Belge le plus rapide de ces deux journées d'essais se nomme Ulysse De Pauw. Le Grézien de 19 ans a hissé la Bentley Continental n°107 du team CMR au 5e rang absolu avec un retard de 7 dixièmes sur la BMW de tête. Déjà très performant il y a quelques jours à Zandvoort, notre ancien représentant en monoplace continue d'impressionner les observateurs.

© L.P.R

WRT est aux portes du Top 10 avec les Audi R8 LMS n°32 et n°37 aux 11e et 12e positions. La BMW M6 n°10 du Boutsen Ginion Racing a signé le 17e chrono lors de la séance de l'après-midi.

La journée a été marquée par de nombreux concurrents ayant usé et abusé des limites de la piste. Le circuit a dès lors pris la décision de brandir le drapeau rouge pendant quelques instants afin de refroidir les esprits chauds. Sans succès.

Les classements des séances de mercredi sont ici (matin) et là (après-midi).