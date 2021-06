Après une matinée disputée sous des hallebardes, la soixantaine de GT3 inscrite au Test Day des 24 Heures de Spa 2021 a pu profiter d'une accalmie pour descendre leurs chronos, sans pour autant rivaliser avec les temps vus ces dernières années sur une piste totalement sèche. Après Ferrari et Iron Lynx au matin, c'est une Porsche 911 GT3-R qui s'est montrée la plus rapide l'après-midi et conclut de facto la journée au sommet de la hiérarchie.

La n°18 engagée par le team KCMG et qui sera pilotée par Alex Imperatori, Edoardo Liberati et Josh Burdon fin juillet dans les Ardennes a tourné en 2:22.155. L'Allemande grise et bleue précède l'autre Ferrari 488 GT3 engagée par l'équipe Iron Lynx, en l'occurrence la n°71 qui est pilotée en temps normal par Callum Ilott, Antonio Fuoco et Davide Rigon. Troisième chrono pour la première Audi R8 LMS Evo, la n°25 de l'écurie française Saintéloc Racing qui avait remporté la course il y a 4 ans.

Trois Porsche complètent le Top 6 avec la n°22 GPX Racing devant la n°54 Dinamic Motorsport et la n°47 KCMG que se partageront Maxime Martin et Laurens Vanthoor aux côtés de Nick Tandy dans un mois. Septième rang pour Team WRT avec l'Audi R8 LMS affublée du n°37. La première Mercedes-AMG GT3, la n°4 HRT, est 8e devant la première McLaren 720S GT3, la n°70 du Inception Racing. Le Top 10 est complété par la première Lamborghini Huracan GT3, la n°16 du Grasser Racing.

Parmi les autres formations belges, WRT place ses trois autres Audi aux 18e, 20e et 32e rangs. Seizième au matin, la BMW M6 du Boutsen Ginion Racing est créditée du 29e temps cet après-midi. Quant à la BMW M4 GT3, attraction des essais, elle a pris le 35e chrono, à 9 secondes des meilleurs. Mais vu que les conditions ont fort changé au cours de la séance et que tout le monde n'a pas roulé en même temps, il ne faut pas comparer des pommes et des poires.

Les GT3 reprendront la piste demain de 9 à 18 heures, avec une pause à midi.

Les résultats complets de mardi après-midi sont ici.