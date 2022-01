On évoque souvent Didier Theys quand on souhaite parler d'un Belge victorieux aux 24 Heures de Daytona. Mais Thierry Boutsen a également inscrit son nom au palmarès ducomme disent les intimes. S'il est passé à plus d'une reprise très près de la victoire aux 24 Heures du Mans, le Bruxellois peut s'enorgueillir d'être sur les tablettes de la deuxième plus grande course de 24 heures au monde. En 1985,gagna avec une avance abyssale de... 17 tours.

Pourtant, la victoire de notre triple vainqueur en F1 fut loin, très loin d'acquise et c'est presque par hasard qu'il s'est retrouvé au volant de cette Porsche 962 qu'il a partagé avec une véritable dream team composée de Bob Wollek, AJ Foyt et Al Unser. Pour la DH, Boutsen évoque ce souvenir mémorable.

Thierry, comment s'est passée cette fameuse édition 1985 ?

"J'étais initialement inscrit sur une Porsche 962 engagée par l'équipe Bay Side et que je partageais, entre autres, avec Henri Pescarolo. C'était une bonne voiture mais grossièrement préparée par le team. De plus, nous n'avions pas le bon manufacturier pneumatique pour Daytona. J'ai pris le départ et au bout de 30 minutes, la voiture a cassé ! J'ai aussitôt rangé mes affaires pour quitter le circuit et prendre le premier avion. Mais, sur le parking, j'ai croisé Bob Wollek qui m'a lancé : "Tu ne pars pas ! Tu vas rouler avec moi car je roule avec deux papys qui n'avancent pas !". Ces deux papys se nommaient... AJ Foyt et Al Unser. Ils roulaient également sur une 962 mais équipée des bons pneus. Et me revoilà donc en course !"

Vous gagnez avec 17 tours d'avance. Même à l'époque, c'est énorme !

"Nous avons été la seule équipe à avoir été épargnée par les soucis. Toutes les autres voitures visant la gagne, y compris celle de Derek Bell, ont rencontré des pépins. De notre côté, nous avons gardé un rythme soutenu pendant l'essentiel de la course. Quand j'ai pris le volant de la 962, nous étions 16èmes et nous sommes progressivement remontés jusqu'à la première place. Parfois, nous prenions 10 secondes au tour sur tout le monde !"

© DIS



Rouler à Daytona, c'est comment ?

"Pour moi, c'était un circuit comme un autre. Mais j'adorais son côté brut de fonderie avec son fameux Speedway et l'absence de vibreurs sur la partie routière du circuit".

Avec beaucoup de voitures en piste et de grosses différences de vitesse, le trafic était difficile à gérer ?

"Oui mais les concurrents étaient très corrects entre eux. Il y avait une forme de gentleman agreement entre nous tous. Par exemple, dans le Speedway, les voitures les plus lentes prenaient automatiquement une ligne de course différente afin de ne pas gêner les prototypes qui étaient nettement plus rapides. Je n'ai personnellement jamais eu le moindre incident ni le moindre souci dans le trafic à Daytona".

Vous auriez très bien pu gagner avec l'usine Porsche en 1995 mais il y a eu un couac...

"Porsche avait en effet conçu une barquette sur base de la Jaguar XJR-14 mais équipée d'un Flat-6. La voiture n'était pas encore l'arme redoutable qui allait gagner Le Mans en 1996 et 1997 avec Joest Racing et avait de gros soucis de mise au point. Cette TWR-Porsche était très imprévisible et j'ai eu un gros accident à son volant lors d'essais privés à Charlotte. La voiture n'était pas encore prête et l'usine a préféré jeter le gant. C'était évidemment dommage car nous étions une belle brochette de pilotes avec notamment Hans Stuck et Mario Andretti dans le line-up".

Conservez-vous d'autres bons souvenirs de Daytona ?

"Plutôt des Etats-Unis en général. Je garde de bons souvenirs de ma collaboration avec le Champion Racing qui engageait une Porsche 911 GT1. Nous avons fait de très belles choses avec cette voiture malgré le fait qu'elle commençait à accuser le poids des ans à la fin de sa carrière".

© Porsche



Avez-vous gardé des contacts avec les USA ?

"Avant le Covid, j'allais assez souvent aux Etats-Unis car la plupart de mes clients pour la vente d'avions privés proviennent de ce pays".

Allez-vous regarder les 24H de Daytona ce week-end ?

"Je vais essayer de suivre la course, mais de loin. Depuis mon époque, l'épreuve a beaucoup évolué et les petites équipes amateurs n'ont plus voix au chapitre, ce que je regrette".