Notre compatriote viendra préparer l'Allemagne chez nous.

Ce n'est pas encore officiel. Comme la prochaine reprise des essais et du championnat en Finlande, l'épreuve convenant le moins bien à Hyundai. Mais en recoupant différentes sources et commentaires, on peut affirmer sans prendre de trop gros risques que Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul seront normalement de retour à Ypres le premier week-end d'octobre. Pour faire le spectacle bien sûr, mais aussi et surtout pour préparer et se remettre de l'asphalte en vue du Rallye d'Allemagne qui aura lieu deux semaines plus tard. Tout cela bien entendu si les calendriers ne changent pas encore et si, par exemple, la Sardaigne ne vient pas se recaser entre la Turquie et le Deutchland.

C'est d'abord l'organisateur lui-même, Alain Penasse (G.O. de Ypres et team coordinateur chez Hyundai), qui a déclaré que le Rally Masters créé l'an dernier quasi uniquement pour permettre à notre vice-champion de rouler avec sa WRC serait à nouveau remis sur pied. Et qu'il y aurait, comme en 2019, "au moins deux WRC au départ."

Ensuite, c'est le club officiel de supporters de nos compatriotes, généralement très bien renseigné sur les sorties de leur pilote, qui a donné rendez-vous à ses fans dans le Westhoek les 2 et 3 octobre. Avec un petit clin d'oeil...

Interrogé sur le sujet, voici ce que Nicolas Gilsoul nous a répondu: "J'ai aussi lu ou entendu quelque part que deux Hyundai WRC seraient alignées à Ypres. J'ignore si c'est vrai. Je n'ai reçu aucune information officielle. Je garde toujours ce week-end de libre, on ne sait jamais, mais je ne sais pas si on y roulerait avec une R5 ou une WRC."

En début d'année, il était question d'y étrenner la nouvelle R5. Mais on peut imaginer qu'en fonction de la crise et surtout d'un championnat réduit probablement à encore quatre ou cinq épreuves en Europe, les plans ont changé. On pourrait donc très bien imaginer aussi voir le champion du monde Ott Tanak au départ chez nous pour un magnifique duel face à son équipier. L'Estonien avait déjà été annoncé au départ de l'épreuve aux commandes d'une Ford Fiesta R5 D-Mack en 2016 mais avait dû déclarer forfait.

On attendra bien sûr la confirmation officielle avant de trop se réjouir, mais cela plutôt bon pour les fans de notre ambassadeur mondial.