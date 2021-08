"Je suis content d'arriver au bout de cette journée. On savait que ce serait un vrai défi, mais tout s'est bien passé pour nous", a confié le pilote belge de Hyundai à son arrivée de la dernière spéciale et qui possède 10.1 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. "Il reste encore quatre spéciales sur un profil très différent. Rien n'est fait, mais on a contrôlé la majeure partie du rallye jusqu'ici et on espère continuer. La voiture va bien. Je suis content des performances et c'est vraiment important de pouvoir gérer la course quand on est en tête".

Dimanche, les pilotes quitteront donc Ypres pour rejoindre le circuit de Spa-Francorchamps 300 kilomètres plus loin.

Les pilotes passeront deux fois par Stavelot et Malmedy dont les spéciales prévoient des passages sur le circuit. C'est également sur ce tracé que se disputera la Powerstage, la dernière spéciale du Rallye, qui compte pour la première fois de son histoire comme manche WRC.

Au classement mondial des pilotes, le Germanophone compte 96 points, soit 15 de moins qu'Elfyn Evans, 2e, et 52 de moins que Sébastien Ogier, champion du monde en titre.