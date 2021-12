L'image circulant sur la toile sans aucun crédit (sans doute un cliché pris de loin par un spectateur) donne froid dans le dos. Elle montre la carcasse de la Hyundai Hybride de l'équipage belge tombée dans une rivière heureusement pas profonde. Et heureusement sur ses roues. Car on n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver si la voiture avait atterri sur le toit...

Pas de doute, quand on sait que Thierry est indemne et que Martijn ne souffre que d'une épaule (on attend toujours le verdict médical exact pour connaître le temps de convalescence requis, mais les deux hommes sont déjà sortis de l'hôpital de Montpellier ce qui est très bon signe), on se dit que nos deux compatriotes ont vraiment eu de la chance et l'ont échappé belle...