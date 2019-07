La rumeur avait circulé il y a quelques semaines déjà, mais Thierry l'avait formellement démentie. Cela a désormais été officialisé par Hyundai Motorsport: Notre compatriote prendra bel et bien le volant d'une Hyundai I30 TCR lors des prochaines manches du TCR ADAC allemand disputées les 17 et 18 août sur le circuit F1 (la version courte donc) du Nürburgring. Après une manche de rallycross sur son Kart Cross voici une dizaine de jours, Thierry Neuville confirme que toutes les disciplines du sport auto l'intéresse: "J'aimerais bien rouler en circuit aussi quand l'occasion se présentera," nous avait-il confié lors d'un récent entretien. Ce sera donc chose faite entre les rallyes de Finlande et d'Allemagne. Il n'avait donc pas effectué des tests aux commandes de cette voiture par hasard. Et nos tuyaux n'étaient pas percés...