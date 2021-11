A 41 ans, Tom Boonen a fêté, dimanche à Assen (Pays-Bas), son deuxième titre en Supercar Challenge, seul aux commandes de son proto Norma CN du team Deldiche. Après 2019, 2021 pour l'ex-champion du monde cycliste actif sur quatre roues depuis maintenant déjà cinq ans.

"Eh oui le temps passe vite," s'exclame-t-il. "J'avais débuté par la VW Fun Cup et c'est mon second titre avec les petits protos. La saison n'a pas été facile. On a eu plusieurs soucis mécaniques, mais j'ai terminé l'année sur la voiture de Luc De Cock et là j'ai signé le week-end parfait. Ce titre a plus de valeur pour moi car je roulais seul. Je ne le dois pas donc pas à un équipier."