Tom Boonen entame, ce week-end à Zolder dans le cadre du DTM, sa 3e saison déjà en voiture dans le cadre du Belcar. Après la Ford Mustang et la Porsche 911, il poursuit sa montée en puissance en pilotant un petit prototype Norma M20 propulsé par un moteur Peugeot turbo-compressé de 300 chevaux. "C'est encore une année d'apprentissage pour moi car je place toujours la barre plus haut, mais j'aime cela et j'ai un bon professeur en la personne de mon équipier Sam Dejonghe," nous a confié Tom avouant: "Cela me fait drôle de me retrouver le casque au vent. Cela me freine encore un peu mais je pense qu'on a les moyens avec l'équipe (Thomas Piessens est son 2e équipier) pour viser le titre en Belcar, le championnat de Belgique d'endurance."





Mais où donc s'arrêtera-t-il? "Il faut toujours rêver dans la vie. Moi je rêve des 24H du Mans. J'en suis encore loin, mais c'est déjà un petit pas de piloter un prototype."