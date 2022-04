La grille de départ de la Porsche Carrera Cup Benelux 2022 aura fière allure. Après Maxime Soulet il y a quelques jours, deux autres noms ronflants ont été annoncés hier soir lors de la présentation des programmes de l'écurie RedAnt Racing. Notre ancien champion cycliste Tom Boonen, qui a pris goût à la course automobile il y a quelques années déjà, officiera pour l'équipe de Bert Redant sur une Porsche 911 (992) GT3 Cup engagée dans la catégorie Pro-Am.

Et ce n'est pas tout puisque Sam Dejonghe, éternel espoir du sport automobile belge, sera inscrit dans le classement Pro et visera la victoire au classement général. Son équipier sera l'expérimenté pilote hollandais Xavier Maassen.

"En Porsche Carrera Cup Benelux, nous alignerons quatre Porsche 992 GT3 Cup, dont deux en Pro, une en Pro-Am et une en Am", confirme Bert Redant. "Pour ce qui est des pilotes, Sam Dejonghe et Xavier Maassen seront nos principaux atouts dans la chasse au titre absolu, ce qui signifie que nous faisons appel à l’expérience de Xavier, qui a déjà remporté deux titres dans cette compétition, et à la soif de victoires de Sam, qu’il ne faut plus présenter. Tom Boonen revendiquera à coup sûr le titre dans sa catégorie, car il est et reste un sportif de haut niveau qui n’a qu’une seule ambition : s’imposer. Ces dernières années, il a énormément progressé en sport auto, et nous allons poursuivre ensemble"

Une quatrième 911 sera partagée par les gentlemen drivers Ad Weerts et Luc Vanderfeesten. Par ailleurs, Redant Racing dispute les 24H Series cette année et sera au départ des prochaines 24 Heures de Zolder avec une Porsche confiée à Bert, Ayrton et Yannick Redant, les autres pilotes devant être annoncés ultérieurement.