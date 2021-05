Et un Belge supplémentaire au départ des 24 Heures du Mans, un ! Nous avons appris via notre confrère Francis Chevalier, qui veille à la destinée de la page Facebook "les Belges aux 24 Heures du Mans", que Tom Cloet effectuerait son retour dans la Sarthe après 15 ans d'absence. Il avait disputé l'édition 2006 sur une Porsche 911 RSR de l'équipe Noel del Bello. Une participation qui s'était soldée par un abandon au bout de 115 tours accomplis.

Cette fois-ci, pas de GT pour l'ami Tom, revenu aux affaires l'an dernier via le LMP3 et le Grand Tourisme. Celui qui partage une Duqueine LMP3 avec les frères Hauser en ELMS cette saison prendra le volant de la Ligier-Gibson LMP2 n°74 engagée par l'équipe Eurasia Motorsport. Son premier équipier sera Narain Karthikeyan, le pilote indien le plus rapide de la planète, qui a couru en F1 entre 2005 et 2012 pour Jordan et HRT. Le troisième homme est l'Australien John Corbett, vice-champion en Asian Le Mans Series dans la classe LMP2-Am cette année.

Sachant que la Ligier est inférieure aux Oreca et que Eurasia Motorsport est loin d'être la meilleure équipe LMP2 du plateau, l'objectif pour Tom et ses camarades sera avant tout de rallier l'arrivée. Mais le gaillard retrouve Le Mans et c'est le principal, sachant que c'est la course que tout pilote rêve de disputer au moins une fois dans sa vie...