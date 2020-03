Lauréat du dernier Volant RNT "rallye", Tom Rensonnet à la lourde tâche de succéder à Gino Bux et Guillaume de Mevius, lesquels n'ont pas atteint l'objectif fixé par la fédération et ont été remerciés après un an et demi ou trois ans. Le débutant réussira-t-il à faire mieux que ses prédécesseurs et à profiter de ce tremplin pour lancer sa carrière? L'avenir nous le dira. On lui souhaite en tout cas. Mais la tâche s'annonce ardue car le jeune homme part vraiment de zéro et a tout à apprendre en rallye. Plutôt du genre bien dans sa tête, le gaillard a en tout cas déjà parfaitement réussi ses deux premiers tests en remportant le volant face à quelques pilotes nettement plus expérimentés d'abord puis en répondant bien à notre première interview.



(...)