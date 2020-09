Pour la deuxième fois seulement en 88 éditions, les 24 Heures du Mans n’ont pas lieu en juin. Mais trois mois plus tard, comme en 1968 à la suite de la révolution de mai. Mais pour la toute première fois de leur histoire, elles se disputeront à huis clos, sans un seul spectateur dans les tribunes et donc sans cette ambiance unique, sans 200 000 fans agitant leurs drapeaux, sans grande roue ni fête foraine, sans odeurs de barbecue ni embouteillages monstres. Le coronavirus et son protocole sanitaire très strict ont tout balayé sur leur passage et ont fait s’envoler une grande partie de la magie du Mans. Et cela même si, derrière le volant, les 177 pilotes (dont seize ayant roulé en F1) vont tout de même défier les Hunaudières à plus de 340 km/h, freiner tard à Mulsanne ou Arnage, enquiller le droite d’Indianapolis et frissonner à chaque passage dans les "Esses" Porsche. Mais face aux 59 stands, ce sera le désert, comme lors d’une vulgaire simulation.