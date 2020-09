Cette 88e édition restera à jamais gravée dans les annales des 24 Heures du Mans. Non pas pour une troisième victoire consécutive de Toyota trop facile et prévisible. Pas non plus pour un quelconque record ou fait de course. Mais bien car, pour la première fois de son histoire, le double tour d’horloge accueillant traditionnellement 200 000 spectateurs passionnés s’est disputé à huis clos, face à des tribunes désespérément vides, sans ambiance. On n’exagérera pas en redisant que Toyota a gagné devant personne.