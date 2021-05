Le pilote Moto3 Jason Dupasquier est décédé dimanche à l'âge de 19 ans. Le Suisse a fait une dure chute lors des qualifications pour le Grand Prix d'Italie, sur le circuit du Mugello, samedi. Il a ensuite été conduit à l'hôpital Carregi de Florence, où il est décédé dimanche.

Dupasquier a été victime d'une grave chute en fin de qualification samedi. Le Suisse de dix-neuf ans est resté sans vie et les premiers secours ont été immédiatement administrés sur place. Il a ensuite été transféré par hélicoptère à l'hôpital Carregi de Florence. Une intervention neurochirurgicale y a été réalisée. L'hôpital a parlé de graves blessures au cerveau, à la poitrine et à l'abdomen. Jason Dupasquier était le fils du coureur de motocross Philippe Dupasquier. Il a fait ses débuts en sport automobile l'année dernière pour Prüstel GP, qui roule en KTM. Son équipe a déjà décidé dimanche matin de ne pas prendre le départ du Grand Prix de dimanche. Dupasquier n'a pas marqué un seul point de Coupe du monde à sa première saison et a terminé 28e au classement final. En 2021, il était dixième au classement après cinq matchs avec 27 points. Le Japonais Ayumu Sasaki et l'Espagnol Jeremy Alcoba ont également été impliqués dans la chute, mais n'ont pas été grièvement blessés.