Près de six mois après les 6 Heures d'Austin, aux États-Unis, la saison 2019-2020 du FIA WEC va reprendre ses droits dans un peu plus de deux semaines avec les 6 Heures de Spa-Francorchamps. Trente-et-une voitures sont engagées, ce qui correspond à la moyenne habituelle du championnat. On retrouvera 4 LMP1, 10 LMP2, 6 GTE-Pro et 11 GTE-Am.

Vainqueur des trois dernières éditions, Toyota arrive favori avec ses deux TS050 Hybrid même si Rebellion a fait mieux que se défendre cette saison avec deux succès.

Le Bruxellois Maxime Martin est le seul Belge engagé. Le pilote Aston Martin sera accompagné du Britannique Alex Lynn. Ils s'étaient imposés lors de l'édition 2019 dans la catégorie GTE-Pro. L'épreuve se déroulera à huis clos.