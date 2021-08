La grille de départ des 24 Heures du Mans 2021 révèle quels pilotes effectueront le premier relais de chaque voiture samedi après-midi. Si Kamui Kobayashi avait signé la pole position à l'issue de l'Hyperpole, c'est Mike Conway qui emmènera la meute au volant de la Toyota GR010 n°7 demain à 16 heures. A ses côtés, il aura Sébastien Buemi sur la voiture-soeur n°8. Le véloce Nicolas Lapierre (Alpine n°36) aura son compatriote Olivier Pla (Glickenhaus n°708) à ses côtés sur la deuxième ligne tandis que Richard Westbrook (Glickenhaus n°709) accompagnera le poleman en LMP2, Antonio Felix Da Costa (Oreca JOTA n°28).

Côté Belges, si Stoffel Vandoorne laissera son équipier Sean Gelael (Oreca JOTA n°28) prendre le départ depuis la 7e position en LMP2, Tom Cloet (Ligier Eurasia n°74) sera bien au volant samedi à 16 heures. Le Flandrien partira depuis la 24e et dernière position des LMP2. Il aura devant lui l'Oreca SRT41 n°84 de Nigel Bailly engagée en Innovative Car mais ce sera le Français Mathieu Lahaye qui se chargera du premier relais. En GTE-Pro, après la pole signée Dries Vanthoor, c'est Maxime Martin qui partira en tête sur la Porsche 911 RSR n°72 HubAuto Racing. Qualifié 7e de la classe, Laurens Vanthoor débutera la course au volant de la Porsche 911 RSR n°79 WeatherTech Racing. Du côté des GTE-Am, Alessio Picariello (Porsche Absolute n°18) et Sarah Bovy (Ferrari Iron Dames n°85) laisseront respectivement Marco Seefried et Michelle Gatting entamer les 24 Heures depuis les 13e et 17e positions de classe.

Enfin, au sein de l'écurie belge WRT, c'est Robert Kubica qui partira depuis la 2e position du LMP2 au volant de l'Oreca n°41, Robin Frijns débutant la course depuis le 11e rang sur l'Oreca n°31.