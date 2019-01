Moteurs Peterhansel et Gache ont renoncé ce mercredi sur blessure de leurs copilotes.

Quel est le point commun entre Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel et Philippe Gache ? Tous les trois pilotent des buggys et tous les trois ont dû abandonner (en 2018 pour le cas de Loeb) suite à une blessure de leurs coéquipiers respectifs après un mauvais choc. Il y a un an, Daniel Elena s’était fracturé le coccyx à la réception d’une dune.

Très courte, la spéciale de 311 kilomètres autour de Pisco a donc été le théâtre d’un coup de théâtre avec l’abandon de Stéphane Peterhansel. "À la réception d’un saut, mon copilote David Castera s’est blessé au dos. Ce n’était plus possible de continuer", commentait Monsieur Dakar qui est décidément maudit cette année.

Une édition à oublier pour Peter, trop souvent frappé par la guigne. Peu après, alors qu’il figurait à une belle 14e place au général, c’était au tour du buggy SMG piloté par Philippe Gache d’alerter. "On a eu exactement la même chose", expliquait Stéphane Prévot. "Nous sommes tombés dans un trou après une dune et on s’est mal rétabli. O n a tout de suite compris que nous étions blessés au dos. Philippe a été transporté vers l’hôpital de Lima et je suis allé au centre médical du bivouac. Le constat est que j’ai deux vertèbres fracturées."

Le hasard ne peut pas être invoqué pour justifier ces blessures et on peut se demander si la FIA ne s’est pas montrée trop laxiste quant à la sécurité des buggys pour leurs équipages. Ces monstres du désert impressionnent avec leurs grandes roues et leurs grands débattements de suspension. Mais à force d’efficacité pour vouloir tenir la dragée haute aux 4x4, on peut se demander si les marques ne sont pas allées trop loin et en cas de mauvaise réception, l’équipage est beaucoup plus exposé à des fractures. La fédé internationale et ASO, organisateur du Dakar, devraient se mettre à table et revoir leur copie. Car d’abord Elena et désormais Castera et Prévot, cela commence gentiment à compter.

L’écrémage au sommet du classement s’est également suivi avec les ennuis de Sébastien Loeb, désormais out pour la victoire. "Un cardan qui a cassé. On a mis du temps pour le changer, on a galéré à mettre un clip, et l’on a sans doute mal mis et il a cassé. Ça ne veut pas pour nous. J’en ai tapé sur la voiture de rage."

Ayant désormais une avance de 51 minutes sur Nani Roma, Nasser Al-Attiyah peut se laisser glisser vers la victoire ce jeudi. Chez Toyota, on peut s’apprêter à crier kampaï !