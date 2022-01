Ugo de Wilde ne cesse deAprès deux piges remarquées au Virginia Raceway et à Road Atlanta en 2021 dans le cadre du Michelin Prototype Challenge, le jeune Bruxellois de 19 ans disputera l'IMSA Michelin Endurance Cup, soit le mini-championnat regroupant les quatre courses d'endurance les plus prestigieuses au pays de l'Oncle Sam. Ugo sera ainsi actif aux 24 Heures de Daytona ce week-end mais aussi aux 12 Heures de Sebring, aux 6H de Watkins Glen et à Petit Le Mans.

A chaque fois, il pilotera une Duqueine LMP3 alignée par l'écurie Mühlner Motorsports. Ugo a signé un contrat pluriannuel de management avec Bernhard Mühlner, ce dernier prenant pour de bon le jeune homme sous son aile protectrice afin de le faire passer pilote professionnel aussi vite que possible. de Wilde prodiguera également du coaching aux différents pilotes de la formation spadoise.

"Je suis heureux et fier d’enfin pouvoir vous annoncer ma signature d’un contrat de management de plusieurs années avec Mühlner Motorsports!", confirme Ugo de Wilde. "Après une collaboration fructueuse l'année dernière avec deux victoires prestigieuses à Road to Le Mans et Road Atlanta, il nous a semblé logique de continuer l’aventure ensemble et de viser de nouveaux objectifs. Je suis ravi de lancer officiellement ma carrière aux État-Unis. Nous allons tout donner pour essayer de bien commencer ce nouveau chapitre ensemble ici à Daytona pour les 24 heures !"

Il va de soi qu'Ugo ne devrait pas se contenter de seulement quatre courses en 2022. Disputera-t-il d'autres courses aux USA pour vivre l'American Way of Life ou gardera-t-il un pied en Europe ? Suite au prochain épisode pour le jeune loup de Zaventem.