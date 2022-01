La délégation belge au départ des 24 Heures de Daytona à la fin du mois de janvier ne sera pas uniquement constituée de Maxime Martin (Aston Martin Vantage GT3) et Jan Heylen (Porsche 911 GT3-R). Il y aura aussi Ugo de Wilde qui sera de la partie pour ce coup d'envoi de la saison 2022 du championnat nord-américain IMSA SportsCars.

Ravie des performances du Bruxellois de 19 ans qui lui a notamment offert une victoire au Road To Le Mans et à Road Atlanta, l'écurie spadoise Mühlner Motorsports a choisi de réitérer sa confiance à l'ex-pilote de monoplace. Ugo pilotera ainsi une Duqueine-Nissan LMP3 affublée du dossard n°26 selon une info du site dailysportscar.com. Il sera le leader de l'équipage constitué de Charles Crews, qu'il a déjà épaulé en 2021, Nolan Siegel, qui a affronté Denis Dupont en Michelin Pilot Challenge TCR, mais aussi Cameron Shields, issu de la monoplace.

"Tellement heureux de participer aux 24H de Daytona !", commente Ugo. "C'est l'une des plus grandes courses d'endurance au monde et je suis tellement reconnaissant d'avoir l'occasion d'y courir. Un grand merci à Mühlner Motorsports pour sa confiance et à toutes les personnes impliquées dans ce projet incroyable. C'est la meilleure façon de commencer 2022. J'ai hâte d'y être !"

Mühlen Motorsports engagera une deuxième Duqueine-Nissan pour le quatuor Kranz-Miller-Castro-Original. Les hommes de Bernhard Mühlner ont un objectif limpide : la victoire de catégorie au Rolex 24.