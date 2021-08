Ugo de Wilde s'était fait remarquer il y a 11 mois en menant ponctuellement le Road to Le Mans 2020, la course réservée aux LMP3 et aux GT3 qui se tient en lever de rideau des 24 Heures. La course du vendredi s'était soldée par une 6ème place tandis que celle du samedi s'était conclue par un abandon sur casse mécanique. Pour son retour dans la Sarthe, le Bruxellois pilotera toujours un proto Duqueine mais celui-ci sera aligné non pas par DKR Engineering mais par l'équipe belge Mühlner Motorsport basée non loin de Spa-Francorchamps. Une formation qui connaît bien le LMP3 puisqu'elle est active en Europe, en Michelin Le Mans Cup, ainsi qu'en IMSA aux Etats-Unis.

Le pilote de 18 ans fera équipe avec le pilote allemand Moritz Kranz, un fidèle du team de Bernhard Mühlner et qui fait partie des meilleurs pilotes "bronze" sévissant en LMP3. Gageons que le duo belge-allemand aura des ambitions assez élevées. "Je n'aurais pas accepté la proposition si je ne sentais pas qu'il y avait moyen de faire un bon truc ensemble", explique Ugo. "Bernhard Mühlner est comme moi un passionné très motivé. On ne présente plus son équipe. Cela fait trente ans qu'il roule partout, principalement en endurance. Notre objectif sera clairement de monter au moins une fois sur le podium."

"Il est clair que je rêve à l'avenir être au départ de la plus grande course du monde", enchaîne-t-il. "Il est encore un peu tôt pour l'instant. Je ne veux pas brûler les étapes. Mais je tiens à profiter de l'occasion pour souhaiter d'excellentes 24 heures à mon équipe polonaise (Inter Europol Competition, ndlr) qui, elle aussi, m'a aidé à pouvoir être au départ de Road To Le Mans. Je les en remercie encore au passage. Maintenant, je vais me concentrer à fond sur ce nouveau challenge avec Mühlner Motorsport. J'ai vraiment hâte de retrouver ce circuit mythique et l'ambiance si particulière du Mans."

"Nous sommes très heureux d'accueillir Ugo dans l'équipe à cette occasion", enchaîne le boss Bernhard Mühlner. "Nous le suivons depuis quelque temps et savons qu'il s'agit d'un jeune pilote rapide, mais aussi fiable et travailleur. Nous avons le même objectif que lui : se battre tout devant."

Comme chaque année, deux courses du Road to Le Mans sont prévus lors du meeting des 24 Heures. La première aura le jeudi soir tandis que la seconde se tiendra samedi sur le temps de midi.