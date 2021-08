La Brabançonne a retenti dans la Sarthe ce samedi en début d'après-midi. Après une nouvelle prestation frustrante deux jours plus tôt, Ugo de Wilde et Mühlner Motorsports n'ont pas laissé passer leur chance cette fois-ci. La course 2 du Road to Le Mans s'est déroulée comme dans un rêve pour le pilote et l'équipe belge, sans oublier l'Allemand Moritz Kranz. Chargé de prendre le départ depuis la pole position, Kranz avait comme principale menace Jean Glorieux et la Duqueine n°3 de l'équipe eupenoise DKR Engineering. Au moment du changement de pilotes, l'écart était de moins de 10 secondes. Malheureusement, la Duqueine DKR disparaissait, laissant la voie libre à la Mühlner n°21.

Ugo de Wilde n'avait dès lors plus qu'à maîtriser la Ligier COOL Racing n°19 de Barbuat-Krütten qui finissait à 11 secondes. Contraint à l'abandon 11 mois plus tôt avec DKR, de Wilde tient enfin sa victoire en LMP3. La Ligier RLR n°14 de Jakobsen-Benham complète le podium de la catégorie. La deuxième Duqueine de l'équipe Mühlner, la n°18 des Australiens Latorre-Patterson, finit 14e. Samedi noir en revanche pour DKR. En plus de l'abandon de la n°3 de Glorieux-Hörr, la n°1 de Kumar-Maratteoto finit dernière à 1 tour après moult péripéties. Quant à la Ligier Motorsport98 n°98 de Lunardi-De Doncker, elle abandonnait dès le premier passage dans les Hunaudières suite à un accrochage impliquant Dino Lunardi.

Après un jeudi à oublier, WRT repart avec un podium en GT3. Auteur d'un excellent relais, Charles Weerts, épaulé par Jean-Denis Delétraz, finit 3e sur l'Audi R8 n°72, finissant sur les talons de la Porsche 911 GT3-R n°2 TFT de Leutwiler-Andlauer et la Ferrari 488 n°8 Iron Lynx de Penttinen-Sargeant qui occupent les deux premières places. Un tour de plus et Charlou avait assurément ses deux adversaires. Mais la satisfaction est néanmoins de mise dans le fief de l'écurie de Vincent Vosse. L'autre Audi R8 WRT, la n°34 de la famille Goethe, finit avant-dernière de classe.