Peu importe son dénouement, ce week-end de Pâques 2022 restera dans les mémoires pour Ugo de Wilde. Sur le Circuit Paul Ricard, le jeune Belge ne sera pas là pour chasser les œufs mais bien le chrono et les positions aux avant-postes, si possible.

En signant avec l’équipe spadoise Mühlner Motorsports pour disputer l’intégralité des European Le Mans Series sur une Oreca LMP2 et donc jouer un rôle au classement général, de Wilde relève le plus grand défi de sa carrière amorcée en 2017 avec la F4 française. "C’est effectivement un gros pas par rapport au LMP3 que je pratique depuis 2020", commente le Bruxellois de 19 ans. "La LMP2 est très impressionnante et marque un plus dans de nombreux domaines. On peut par exemple atteindre les 300 km/h au bout de la ligne droite du Castellet et rester à fond dans la courbe de Signes. Le freinage est très violent et le contrôle de traction est totalement paramétrable, ce qui est assez bluffant. Bref, c’est un univers fort différent et il n’y a plus qu’à, comme on dit !"

